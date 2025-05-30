Edin Dzeko Fenerbahçe’ye veda etti

EDİN DŽEKO’DAN DUYGULU VEDA

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe’ye veda etti. Dzeko’nun veda mesajı şöyle: “Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere… Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe!”

FENERBAHÇE’DEN RESMİ VEDA MESAJI

Fenerbahçe, Edin Dzeko için bir veda mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takıyor. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın.” ifadeleri kullanıldı.