Haberler

Edin Dzeko İstanbul’dan ayrıldı

EDİN DŽEKO İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe’den ayrılan 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Džeko, İstanbul’u terketti. Fenerbahçe Kulübü, dün gerçekleştirdiği açıklamada hem Džeko’ya hem de Dusan Tadic’e veda etti. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de forma giymeyecek olan Džeko, bugün sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN HAREKET

Saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen Edin Džeko, doğduğu yurt olan Bosna Hersek’e gitmek için yola çıktı. Džeko’nun ayrılığı, Fenerbahçe camiasında büyük bir etki yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gençlerbirliği Kulübü Genel Kurulu Ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü'nün genel kurul toplantısı yetersiz katılım nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 14 Haziran Cumartesi, saat 10.00 olarak belirlendi.
Haberler

DİGOR’da Yılkı Atları Görüntülendi

Kars’ın Digor ilçesindeki yılkı atları, yüksek kesimlerden inerek yerleşim yerlerine ulaşıyor. İlkbahar mevsiminde yiyecek arayan atlar, gölet çevresinde çarpıcı manzaralar sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.