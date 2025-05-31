Edin Dzeko İstanbul’dan ayrıldı

EDİN DŽEKO İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe’den ayrılan 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Džeko, İstanbul’u terketti. Fenerbahçe Kulübü, dün gerçekleştirdiği açıklamada hem Džeko’ya hem de Dusan Tadic’e veda etti. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de forma giymeyecek olan Džeko, bugün sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN HAREKET

Saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen Edin Džeko, doğduğu yurt olan Bosna Hersek’e gitmek için yola çıktı. Džeko’nun ayrılığı, Fenerbahçe camiasında büyük bir etki yarattı.