Edin Dzeko’nun Burnu Kırıldı, Maçta Yok

DÜNYA KUPASI İÇİN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko’nun burnunda kırık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, Dzeko’nun milli takımında oynadığı Romanya ile yapılan maç sırasında burnunda bir kırık meydana geldi. Bu durum, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak olan karşılaşmada oynamasını engelliyor.

TEDAVİ İÇİN İSTANBUL’A DÖNECEK

Tecrübeli santrfor, salı günü İstanbul’a dönerek kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek. Bosna Hersek Milli Takımı’nın teknik direktörü Sergej Barbarez, maç sonrasında Dzeko’nun durumu hakkında kesin bilgi sahibi olmadığını belirtti. Barbarez, “Sanırım Edin Dzeko’nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok.” şeklinde konuştu.