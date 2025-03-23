Edin Dzeko’nun Sakatlanma Durumu Paylaşıldı

EDİN DZEKO BURUN KIRIĞI NEDENİYLE SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek’in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda Romanya’ya karşı oynadığı maçta 1-0 galip gelirken, yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Dzeko’nun burnu kırıldı ve bu durum sarı-lacivertli takım tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

DZEKO MAÇTA OYNAYAMAYACAK

Dzeko, karşılaşmada rakibiyle yaşadığı mücadelede yüzüne gelen tekme ile burnunu kırdı. Boşnak forvet, önümüzdeki 24 Mart Pazartesi günü oynanacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile iç sahada gerçekleşecek maça katılamayacak. Tecrübeli futbolcu, 25 Mart Salı günü İstanbul’a döndüğünde Fenerbahçe’nin kulüp doktorları tarafından muayene edilecek.

DZEKO’DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Dzeko, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir güncelleme yaptı. Burnunun ve daha önce sakatlık geçirdiği elinin son halini paylaşan Dzeko, “Ya hepsi ya hiç” notunu düştü. Bu durum, Dzeko’nun durumu hakkında endişeleri artırıyor. İşte Dzeko’nun yüzü ve burnunun son hali;