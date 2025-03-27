Edin Dzeko Sahada Maske İle Oynayacak

EDİN DZEKO’NUN ŞANSSIZLIĞI

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımının Romanya ile karşılaştığı maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Tecrübeli oyuncunun burnu kırıldı ve bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonucunda ameliyat gerektiren bir durumun olmadığı belirlendi.

MASKELİ DÖNÜŞ

Edin Dzeko, sezonun geri kalan kısmında maske kullanarak sahalarda yer alacak. Bosna Hersek’in Romanya ile gerçekleştirdiği müsabakada yaşadığı bu talihsizlik sonrası, Dzeko’nun yarınki maçta karbon maskesiyle oynayacağı belirtiliyor.

CENK TOSUN’UN KADROYA DÖNÜŞÜ

Ayrıca yurt dışında transferi iptal olan Cenk Tosun’un da yarınki maça dahil olması bekleniyor. Bu gelişmeler Bosna Hersek’in kadrosunda önemli değişiklikler yaratabilir.