Edin Dzeko, Türkiye’yi değerlendirdi

FENERBAHÇE’NİN ESKİ YILDIZI DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Süper Lig’in köklü takımlarından Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina’ya transfer olan Edin Dzeko, Türkiye hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. 39 yaşındaki deneyimli futbolcu, İtalyan medyasına yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin zorluklarına dikkat çekti. Dzeko, “Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ BASKI VE YÜKSEK HIRSLAR

Açıklamalarını sürdüren Dzeko, geçtiğimiz sezonu hatırlatarak “Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray’ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık.” dedi. İlgili bir maçta, Göztepe’ye karşı oynarken Talisca’nın 93. dakikada penaltıyı kaçırması üzerine Galatasaray taraftarlarının hakemi hedef aldıklarını belirtti. Dzeko, “Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek.” şeklinde konuştu. Dzeko, Mourinho’nun lig şampiyonluğunu kazanma konusundaki kararlılığının farkında olduğunu ve bunun neredeyse bir takıntı haline geldiğini dile getirdi.