Edip Akbayram 75 Yaşında Vefat Etti

EDİP AKBAYRAM’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Türk müziğinin önemli ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze programı netleşen Akbayram’ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğine dair ifadeleri dikkat çekti. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki aydır tedavi gören sanatçı, tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MÜZİK HAYATI VE ERKEN YAŞLARDAKİ BAŞLANGICI

“Güzel Günler Göreceğiz”, “Hasretinle Yandı Gönlüm” ve “Aldırma Gönül” gibi hit şarkılarıyla birçok kişinin kalbinde yer eden Edip Akbayram, 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te dünyaya geldi. Çocuk felci hastalığına yakalanan Akbayram, çocukluğunu zor bir şekilde geçirdi. Küçük yaşlarda bir orkestra kurarak müziğe adım atan Akbayram, lise döneminde arkadaşlarıyla birlikte kurdukları orkestrada Karacaoğlan ve Pir Sultan deyişleri üzerine besteler yaparak müziğini geliştirdi. Lise yıllarında “Kendim ettim kendim buldum” isimli şarkısını plağa dönüştüren Akbayram, ‘Siyah Örümcekler’ adını verdikleri grupla müzik kariyerine Gaziantep’te başladı, daha sonra Adana’ya geçti.

1968 yılında liseyi tamamlayan Akbayram, İstanbul’a giderek diş hekimliği okumak için sınavlara girdi ve bu bölümü kazandı. Ancak müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için müziği seçti; 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması’na katıldı ve “Kükredi Çimenler” adlı eseriyle birincilik elde etti. 1974’te kurduğu Dostlar Orkestrası ile Anadolu pop müziğinde önemli bir yer edindi. “Kara Kuzu”, “Deniz Üstü Köpürür” ve “Garip” gibi eserleri hala dinleyicilerin aklında. “Aldırma Gönül” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” parçaları ise büyük satış başarıları elde etti. Sanatçı, 250’ye yakın ödülüyle müzik camiasında önemli bir figür haline geldi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI VE SON SÖZLERİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerinde bulundu. Edip Akbayram, 9 Ocak’ta hastaneye yatmış ve 10 Ocak’ta ameliyata alınmıştı. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreni, 4 Mart Salı günü düzenlenecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 11.00’de anma töreni yapılacak ve ardından öğle namazını takiben Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Akbayram, Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Vefatıyla hayranlarını derin bir üzüntüye boğan Akbayram, yıllar önce son yolculuğunu nasıl istemek istediğini de şu sözlerle ifade etmişti: “Beni seven, son yolcu yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir ister alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani.”