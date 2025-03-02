Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

EDİP AKBAYRAM’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABERİ

Sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Edip Akbayram, geçirdiği zatürre hastalığı sonrası Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve iç kanama sonucu yoğun bakıma alındı. 4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı, çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30’da hayata veda etti.

EDİP AKBAYRAM’IN ÇOCUKLUĞU VE KARIYERİ

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun oldu ve ilk orkestrasını kurdu. 1968 yılında lisesini bitirip İstanbul’a gitti. Lise yıllarında kurdukları orkestrada, Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan’ın deyişleri üzerine besteler çalıp söylediler. İlk plağını lise yıllarında, “Kendim ettim kendim buldum” başlığıyla çıkardı ve bu plağı “Siyah Örümcekler” grubuyla yaptı. Plak, “Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası” ve “Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler” başlıkları altında iki farklı baskıyla satışa sunuldu.

ESERLERİ VE BAŞARILARI

1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı “Kükredi Çimenler” adlı bestesi, Günaydın Gazetesi’nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla ona ülke genelinde ün kazandırdı. “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” şarkılarıyla büyük satış rakamlarına ulaştı ve altın plak kazandı. Sanatçının, çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut. 1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT’de çalınması yasaklandı.