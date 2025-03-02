Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, İstanbul’da devam eden tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Sanatçı, zatürre tedavisi sonrası yaşadığı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ne yazık ki, usta sanatçının hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.