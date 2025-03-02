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Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

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VEFAT EDEN SANATÇI EDİP AKBAYRAM’IN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İstanbul’da hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen sanatçının yakınları ve sevenleri gözyaşları içinde kaldı. Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrasında yaşadığı iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti.

AİLESİ VE SEVENLERİ HASTANEDE TOPLANDI

Sanatçının cenazesi hastane morguna götürülürken, acı haberi alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Sanatçı Kubat, “Usta bir ağabeyimizi kaybettik, başımız sağolsun” diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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