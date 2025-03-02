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Edip Akbayram’ın Ölüm Sebebi Ne Oldu?

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EDİP AKBAYRAM’IN VEFATI

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, geçirdiği zatürre hastalığı ve ardından yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle bir süre tedavi altında bulunuyordu. Birçok kişi, “Edip Akbayram öldü mü? Hastalığı neydi, neden öldü?” gibi sorular soruyor.

HASTANE SÜRECİ VE NEDENİ

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrası Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Edip Akbayram, burada iç kanama sonucu yoğun bakıma alındı. Sanatçı, 4 Ocak’tan itibaren tedavi görüyordu. Maalesef, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da hayatını kaybetti.

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