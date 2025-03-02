Edip Akbayram’ın Sağlık Durumu Kötüleşti

EDİP AKBAYRAM AMELİYAT GEÇİRDİ

9 Ocak tarihinden bu yana Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan ünlü sanatçı Edip Akbayram, 10 ve 13 Ocak tarihlerinde iki ayrı ameliyat geçirdi. Usta sanatçı, zatürre tedavisi sonrasında yaşadığı iç kanama sebebiyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

USTA SANATÇININ DURUMU AĞIRLAŞTI

53 gündür hastanede tedavi altında olan Edip Akbayram’ın sağlık durumunun kötüleştiği bilgileri ulaştı. Akbayram’ın durumunun ağırlaştığına yönelik haberler sonrası, yakınlarından henüz bir açıklama gelmedi.