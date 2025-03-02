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Edip Akbayram’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde geçirdiği 52’nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram’ın ailesiyle birlikte çekilen son görüntüleri gün yüzüne çıktı. Sanatçının 29 Aralık’taki doğum gününü erken kutlamak amacıyla ailesi ve yakın arkadaşları, 21 Aralık Cumartesi gecesi Antalya Kundu’daki otelde bir etkinlik düzenledi.

UNUTULMAZ GECE

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen’in de katıldığı bu özel gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans etti ve dostlarıyla keyifli sohbetler yaparak güzel anlar yaşadı. Bu anılar, sanatçının yaşamındaki son mutlu anları olarak hafızalarda kalacak.

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