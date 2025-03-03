Edip Akbayram Vefat Etti, Cenaze Programı Açıklandı

EDİP AKBAYRAM’IN HASTALIK SÜRECİ

Edip Akbayram, bir süredir zatürre hastalığı nedeniyle tedavi altındaydı. Sanatçı, bu rahatsızlığının ardından iç kanama problemi nedeniyle 9 Ocak’ta tekrar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama sonucunda yoğun bakımda tedaviye alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da yaşamını yitirdi.

HASTANEDEN GELEN AÇIKLAMA

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Edip Akbayram’ın akşam saatlerinde vefat ettiği bilgisini paylaştı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram’ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Edip Akbayram için Salı günü saat 11.00’ da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek. Akbayram’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

EŞİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Yoğun bakımda tedavi gören Akbayram’ın son sağlık durumu hakkında eşi açıklamada bulundu. Eşi, “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” şeklinde konuştu. Kızı Türkü Akbayram; babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi paylaşmaya devam etti. Türkü Akbayram, 9 Ocak’ta babasının “zatürre tedavisi sonrası eve taburcu çıktığını, farklı komplikasyonları bağlı olarak” yeniden hastaneye yatırıldığını bildirdi. 16 Ocak’ta da babasının tedavisinin devam ettiğini anlattı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Edip Akbayram’ın vefatının ardından siyasiler, sanatçı dostları ve hayranları başsağlığı mesajları paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram” dedi. Ankara Başakşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim” diye belirtti. Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü de başsağlığı mesajları iletmekte gecikmedi.

EDİP AKBAYRAM HAKKINDA BİLGİLER

Türk müziğinin özgün sesi ve güçlü yorumu ile bilinen Edip Akbayram, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Gaziantep’te 1950 yılında doğan sanatçı, çocuk yaşlarda müziğe ilgi göstermeye başladı. İstanbul’a gitmesinin ardından Altın Mikrofon yarışmasında “Kükredi Çimenler” şarkısıyla birinci oldu. “Aldırma Gönül”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi birçok eserle dikkat çekti. Akbayram, 50 yılı aşkın kariyerinde 20’den fazla albüm ve 250’den fazla ödül kazandı.