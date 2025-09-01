Edip Yıldız, Yeğeni Bilal’i Vurdu

OLAYIN GERÇEĞİ

İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan bir cinayet olayı, Edip Yıldız (61) tarafından yeğeni Bilal Yıldız’ı (47) tabancayla sırtından vurmasıyla gerçekleşti. Olay, dün saat 14.30 sularında Eşrefpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Aile içi meselelerden dolayı tartışma yaşayan Edip ve Bilal Yıldız arasında gerginlik büyüdü ve en sonunda kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kavga esnasında Edip Yıldız, yeğenine tabancayla ateş açarak onu vurdu. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, şüpheli Edip Yıldız’ı suç aletiyle birlikte gözaltına alırken, Bilal Yıldız acil olarak ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Hastanede tedavi altına alınan Bilal Yıldız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma ve işlemlerin sürdüğü bildiriliyor.