Edirne 2025 Ramazan Bayramı Namaz Saati

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU BAŞLIYOR

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve manevi hazırlıkları başlamış durumda. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam toplumu için özel bir yere sahip. Bayram namazını cemaatle birlikte camilerde kılmak isteyen Edirne’deki vatandaşlar, “Edirne’de 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

EDİRNE’DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl da Türkiye genelinde bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak açıklamış durumda. 2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, ülke genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak namaz saatleri, şehirler ve bölgeler arasında değişiklik gösterdiğinden, her il için özel olarak belirlenmiş saatlere dikkat etmek gerekiyor.

DİYANET AÇIKLAMALARINI YAYIMLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki tüm iller için bayram namazı saatlerini duyurdu. Edirne’de bayram namazı saat 07:32’de eda edilecek. Edirne’deki bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir.