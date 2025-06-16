Edirne Babalar Günü Kutlandı

BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, personeline Babalar Günü’nü kutladı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sarı, Babalar Günü dolayısıyla çalışanlarıyla bir araya geldi ve sohbet ederek günün anısına pasta kesti. Sarı, “Başta kurumda görev yapan babalar olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

CİMNASTİKTE BAŞARI

Edirne Pera Spor Kulübü sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Minikler Kategorisi Federasyon Kupası yarışmasında dikkat çekici bir başarı elde etti. Kulübün açıklamasına göre, 230 sporcunun katıldığı yarışmada Edirneli sporcular, 9 ile 73. sıralar arasında yer alarak ilk 3’te 1’lik dilimin içerisinde kendilerine yer buldu. Kulübün kurucularından Banu Seri, Edirne’nin yeniden cimnastikte anılmaya başladığını vurguladı. Diğer kurucu Yağmur Vardar ise her kategoride sporcularının bulunduğunu belirterek, kulüp olarak çok çalışmaya ve hedeflerini daha yukarılara taşımaya devam edeceklerini ifade etti.