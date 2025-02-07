Edirne Badem Ezmesi AB İçin Başvuru Yapıyor

EDİRNE BADAM EZMESİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), ‘Edirne badem ezmesi’ için Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili almak üzere başvuruda bulunma kararı aldı. ETSO Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin marka lezzetlerinin değerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Irmak, AB coğrafi işaretinin ürünlerin ve şehrin tanıtımı açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, badem ezmesinin uluslararası pazardaki bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

COĞRAFİ İŞARETİN YENİ REVİZYONU

Sezai Irmak, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan badem ezmesinin, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı. Türk coğrafi işaretlerindeki bazı düzenlemelerin ardından, AB’ye başvuru yapmak için hazırlıklara başladıklarını aktaran Irmak, “Badem ezmesi için alınan coğrafi işaretin revize edilmesi için çalışmalara başladık. Hemen ardından AB’den coğrafi işaret alması için düğmeye bastık,” dedi.

ÜRETİMİN ÖZELLİKLERİ VE GELİŞTİRME ÇABALARI

Edirne badem ezmesi, tarihi Osmanlı saray mutfağına dayanan, şehirde yetişen sert kabuklu ve tombul bademlerin kurutulup öğütülmesi ve şerbetle karıştırılması ile üretiliyor. Bu lezzetin üretimi, ustalık becerisi gerektirdiğinden, tüm üretim aşamalarının coğrafi sınırlar içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sezai Irmak, daha önce alınan coğrafi işarette badem ezmesinin içindeki badem oranının yüzde 37,5 olarak tescillendiğini belirtip, birkaç badem ezmecisine daha yüksek badem oranına sahip ürünler yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti. “Bu konuda da çalışmalarımız olacak,” şeklinde ekledi.