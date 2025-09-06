Edirne Belediye Başkanı Hurdacıları Kaldıracak

SORUNUN KALICI ÇÖZÜMÜ

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şehir merkezinden hurdacıların kaldırılacağını duyurdu. Gencan, kentte uzun zamandır çözüm bekleyen hurdacılar sorununu kalıcı bir çözüme ulaştıracaklarını söyledi. Tayakadın köyünde bulunan alanın 10 yıllığına kiralanabilmesi yetkisi, Edirne Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

İHALE KARARI ALINDI

Gencan, mülkiyeti belediyeye ait, daha önce planlaması yapılan ve hurdacılar için tasarlanan bir alanla ilgili ihale kararı aldıklarını ifade etti. Hurdacılar konusunda uzun bir zamandır süregelen karmaşanın giderilmesi için belediye başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte süreci dikkatli bir şekilde yönettiklerini kaydetti.

DÜZENLİ BİR ALAN HEDEFİ

Başkan Gencan, “Amacımız hem esnafımızın zarar görmemesi hem de şu anda kullanılan alanın daha tertipli ve düzenli hale getirilmesi” diyerek, bu süreçte son noktayı koyduklarını belirtti. Hurdacılarla nihai bir uzlaşmaya vararak, daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.