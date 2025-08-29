Haberler

Edirne Belediyesi Lokma İkram Etti

EDİRNE BELEDİYESİ LOKMA İKRAMI YAPTI

Edirne Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara lokma ikram ediyor. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Eski Cami önünde kurulan mobil mutfak ve Kıyık semti ile Sanayi Sitesi’nde açılan stantlarla gerçekleştirilmekte. İkram edilen lokmalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin anısına sunuluyor.

ETKİNLİĞE YEREL YETKİLİLER DE KATILDI

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları Gökçe Onur Öktem, Cenk Ergüden ile belediye meclis üyeleri de bu anlamlı günde halkla bir araya gelerek lokma dağıtımı yapıyor. Ergüden, “Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın talimatı doğrultusunda bu etkinliği düzenliyoruz” diyerek 103 yıl önceki büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtiyor.

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

