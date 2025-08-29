Edirne Belediyesi Lokma İkram Etti

EDİRNE BELEDİYESİ LOKMA İKRAMI YAPTI

Edirne Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara lokma ikram ediyor. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Eski Cami önünde kurulan mobil mutfak ve Kıyık semti ile Sanayi Sitesi’nde açılan stantlarla gerçekleştirilmekte. İkram edilen lokmalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin anısına sunuluyor.

ETKİNLİĞE YEREL YETKİLİLER DE KATILDI

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları Gökçe Onur Öktem, Cenk Ergüden ile belediye meclis üyeleri de bu anlamlı günde halkla bir araya gelerek lokma dağıtımı yapıyor. Ergüden, “Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın talimatı doğrultusunda bu etkinliği düzenliyoruz” diyerek 103 yıl önceki büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtiyor.