Edirne’de 10 Ayda Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Edirne’de bu yılın 10 ayında 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandı. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira olduğu öğrenildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için büyük mücadele verildiğini söylüyor. Sınır kapıları ve kent genelinde güvenlik güçlerinin etkili çalışmalar yaptığını anlatan Sezer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiriyor.

ÜST DÜZEY OPERASYONLAR

Yapılan operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Sezer, “Bu yıl 10 ayda 2 ton 190 kilogram esrar, 611 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 30 kilogram bonzai, 7 milyon 50 bin kök kenevir, 1 milyon ecstasy ve 150 bin 153 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 500 milyon liradır” diyor. Ayrıca Sezer, 334 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini aktarıyor.