Edirne’de 10. Maraton Yapılacak

EDİRNE MARATONU HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Edirne’de düzenlenen 10. Uluslararası Edirne Maratonu’nda toplam 800 atlet mücadele edecek. “Zafer” temasıyla gerçekleştirilecek bu maratona katılacak sporcular, Selimiye Meydanı’nda yer alan etkinlik alanında yarış için gerekli malzemeleri temin etti.

ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, hem yerli hem de yabancı pek çok atlete ev sahipliği yapacaklarını ifade etti. Edirne’ye büyük bir değer verdiklerini vurgulayan Karadağ, “Edirne, Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir. Biz de federasyon olarak tarih ve kültür şehri Edirne’ye önem veriyoruz. Federasyonumuzun yol koşularına verdiği değeri biliyorsunuz. 10. kez yapılacak bu maratonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla gerçekleştiriyoruz.” dedi.

SPONSORLARA VE ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

Karadağ, sponsorların ve Edirne halkının desteğiyle organizasyonun başarılı geçeceğine inandığını belirtti. Katılımcı tüm sporculara başarı dileyen Karadağ, “Güzel bir havada, herkesin mutlu olacağı bir etkinlik yapacağız. Kazasız bir yarış diliyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, bu yıl organizasyonda koşacak 800 atlet olacağını açıkladı.