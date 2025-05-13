Edirne’de 128 Kilo Skunk Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Edirne’de gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, yurt dışından gelen iki TIR’da toplamda 128 kilo 621 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından yurda uyuşturucu madde getirilmesi üzerine çalışmalar başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Ekipler, tespit ettikleri iki TIR’ı teknik ve fiziki takibe aldı. Bu araçlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda narkotik köpeği Carlos ile arandı. Arama sonucunda A.İ.A. tarafından kullanılan TIR’ın dorsesinde 115 kilo skunk maddesi bulundu. Bu süreçte sürücüler A.İ.A. ve F.A., gözaltına alındı.

KAPIKULE SINIR KAPISI’NDAN DİĞER TIRLAR DURDURULDU

Ayrıca, polisin uyuşturucu takibine aldığı A.A.B. ve H.Y. tarafından kullanılan iki TIR, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra durduruldu ve arandı. Bu TIR’lardan birinde 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 128 kilo 621 gram uyuşturucu ile ilgili olarak, gözaltına alınan şoförler A.İ.A., F.A., A.A.B. ve H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber: Umut IŞIK / EDİRNE