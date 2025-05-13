Edirne’de 128 kilo skunk ele geçirildi

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edirne’de gerçekleştirilen bir operasyonda, polisin yurt dışından gelen iki TIR’da yaptığı aramada toplam 128 kilo 621 gram skunk ele geçiriliyor, bu süreçte dört şüpheli gözaltına alınıyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’ın Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşıyor.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda iki TIR, yurda giriş yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda durduruluyor ve narkotik köpeği ‘Carlos’ ile aranıyor. Bu aramada, A.İ.A. adlı kişinin kullandığı TIR’ın dorsesinde 115 kilo skunk bulunuyor. Sürücüler A.İ.A. ve F.A. gözaltına alınıyor.

Aynı zamanda, polisin takibindeki A.A.B. ve H.Y. tarafından kullanılan iki TIR, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra durdurularak aranıyor. Bu TIR’lardan birinde 13 kilo 621 gram skunk bulunuyor. Toplamda ele geçirilen 128 kilo 621 gram uyuşturucu ile ilgili olarak, şüpheli TIR şoförleri A.İ.A., F.A., A.A.B. ve H.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla adliyeye sevk ediliyor.