Edirne’de 150 Mezun Biraraya Geldi

EDİRNE’DE MEZUNLAR BULUŞTU

Edirne’de 1975 yılında mezun olan yaklaşık 150 öğrenci, yıllar sonra büyük bir mutluluk ve heyecanla yeniden bir araya geldi. Osmanlı Devleti döneminde 1882 yılında açılan ve Türkiye’de kurulan ikinci Dar-ül Muallimi olarak bilinen Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yılı dolayısıyla aynı okul binasında buluştu. Şu anda Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi olan tarihi okul, yıllar sonra mezunlarını yeniden ağırladı. Buluşmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı öğretmen, profesör, başsavcı ve akademisyenlerden oluşuyordu.

HATIRALAR PAYLAŞILDI

Yaklaşık 150 mezun, okulun tarihi koridorlarında bir araya gelerek geçmişe dair hatıralarını sohbet etti. Etkinliğe katılanlar arasında hem halen görevde olan öğretmenler hem de emekli eğitimciler yer aldı. Mezunlar, bu özel buluşmayı geleneksel bir etkinlik haline getireceklerini ve sonraki nesillere aktarmayı planladıklarını ifade etti. Toplantının ardından Edirne’yi gezen mezunlar, eski günlerini yeniden yaşamanın tadını çıkardı.

DUYGULAR PAYLAŞILDI

1975 yılında mezun olan Ramazan Aydın, “Bu okuldan ayrılalı 50 yıl oldu. Çoğumuz dört yıl önce tanıştık. Arkadaşlarımızın yüzde 80’i burada. Burada olmaktan keyif alıyoruz ve Edirne’de okumak en büyük şansımız” diyerek duygularını paylaştı. Aynı dönemde Almanca dersi veren emekli öğretmen Figen Gökay, öğrencileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. “Geçmiş hatıralarımızı yaşamak çok sevinçli” dedi. Emekli Prof. Dr. Saadettin Baloğlu ise emekli olmalarına rağmen hala çalışma aşkıyla devam ettiklerini anlattı. Emekli müfettiş Ahmet Karun, öğrencilik anılarını arkadaşlarıyla paylaşmanın sevincini yaşarken, 1975 mezunlarından Cumhur Tokat da 50 yıl sonra arkadaşlarıyla buluşmanın muhteşem bir duygu olduğunu ifade etti. Halen İzmir’de avukatlık yapan Müslüm Dağ, yaşantılarının en güzel yıllarının bu okulda geçtiğini dile getirdi.