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Edirne’de 16 Kilo Skunk Bulundu

Edirne’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne’de gerçekleştirilen bir operasyonda, bir otomobilde 16 kilo 500 gram skunk bulundu. Edirne Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, Gişeler mevkisinde Bulgaristan plakalı I.Z’nın kullandığı araç üzerinde durdurma işlemi yaptı.

Narkotik Köpeğiyle Yapılan Arama Sonucu

Narkotik köpeğinin katkısıyla araçta yapılan incelemelerde, toplam 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olay sonucu gözaltına alınan I.Z., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye yönlendirildi. Zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

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