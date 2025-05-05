Edirne’de 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Edirne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 16 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. TEM Otoyolu Gişeler bölgesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpek unsurları ile İHA desteğiyle ortaklaşa bir takipli operasyon gerçekleştirdi ve bu süreçte 16 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesine ulaştı.

İNCELENEN OLAY

Olay ile ilgili olarak yetkililer araştırmalarına başladı. Uyuşturucu ile mücadele amacıyla yürütülen bu operasyon, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor.