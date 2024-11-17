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Edirne’de 17 Kaçak Göçmen Ve FETÖ Şüphelisi Yakalandı

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EDİRNE’DE ŞOK UYGULAMA YAPILDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak göçmenlere karşı bir denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un katılımıyla gerçekleştirilen bu uygulamada Mobil Göç Noktası Aracı da aktif bir şekilde kullanıldı.

KAÇAK GÖÇMENLER VE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gerçekleştirilen denetim sırasında Çavuşbey Mahallesi’nde bir evde toplamda 11 kaçak göçmen ile FETÖ/PDY’den aranması bulunan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca, kentin çeşitli noktalarında yapılan kontrollerde de 6 kaçak göçmen ele geçirildi. Toplamda 17 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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