Edirne’de 171 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU ELDE EDİLEN MİKTAR

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin iş birliğiyle yapılan bu operasyonda bir tır üzerinde detaylı arama yapıldı. Arama sonucunda, tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş halde 170,5 kilogram skunk bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. oldu. Ekipler, soruşturmayı daha da derinleştirerek şüphelilere ait diğer bir tırda yaptıkları aramada 485 gram toz uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi.