Edirne’de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE’DE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLER

Edirne’de yapılan bir operasyon sonucu durdurulan iki hafif ticari araçta arasında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile iki organizatör şüphelisi yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak üzere kaçak göçmenlerin getirileceği ihbarını aldı.

POLİS OPERASYONU VE GÖÇMENLERİN DURUMU

Polis, göçmenlerin taşınacağı iki hafif ticari aracı gizlice izleyerek, kent merkezinde durdurdu. Araçlarda yapılan incelemede 1’i Almanya, 3’ü Afganistan ve 14’ü Irak uyruklu 18 kaçak göçmen tespit edildi. Araçların sürücüsü iki organizatör şüphelisi de gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi iki kişinin işlemleri ise devam ediyor.