Edirne’de 2 Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar, B.K’nın kullandığı 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y’nin yönetimindeki 34 YT 7998 plakalı otomobildi. Çarpışma, Kırklareli Kavşağı’nda gerçekleşti.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan B.K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.