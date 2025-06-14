Edirne’de 2 Bin Samuray Arısı Bırakıldı

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELEDA YENİ YOL

Edirne’de tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla doğaya 2 bin samuray arısı bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yazılı açıklamasında, zararlıyla kimyasal ilaç kullanmadan etkili bir çözüm ulaşabilmek adına Sarayiçi Adası ve Karaağaç Mahallesi’nde samuray arılarının doğaya salındığını aktardı.

SAMURAY ARISI FAYDALI BİR BEYAZ İLAÇ

Bayazıt, samuray arısının, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu kontrol eden faydalı bir böcek olduğunu belirtti. Bu yöntem sayesinde çevre ve insan sağlığı açısından güvenli ve etkili bir mücadele sağlandığını vurguladı. Ayrıca, vatandaşlara çağrıda bulunarak, doğada karşılaştıkları samuray arılarına zarar vermemeleri ve biyolojik mücadeleye destek olmaları gerektiğini ifade etti.