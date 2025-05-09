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Edirne’de 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne’de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.H.Y’nin ikametine baskın düzenledi.

OPERASYONDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada toplamda 823 gram sentetik uyuşturucu, bir av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan M.H.Y. ve bir diğer şüpheli B.B., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Zanlılardan M.H.Y. mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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