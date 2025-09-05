Edirne’de 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE’DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇMENLERİN YAKALANMA ANLARI

Uzunköprü’ye bağlı Saçlımüsellim köyü yakınında, Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında, 19’u Afganistan ve 1’i İran uyruklu olmak üzere toplam 20 kişi yakalandı.

İŞLEMLERİN AKABİNDE TESLİM EDİLECEKLER

Yakalanan kaçak göçmenlerin, gerekli işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.