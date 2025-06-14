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Edirne’de 2025 İlk Buğday Hasadı Başladı

BUĞDAY HASADI BAŞLADI

Edirne’de 2025 yılının il buğday hasadı başladı. Kent genelinde verimli geçen sezon sonrası üreticiler, dönüm başına 400-500 kilogram arasında buğday elde ettiklerini belirtiyor. Yıldırım Bayazıt Mahallesi Çaytepe mevkiinde ilk hasadı gerçekleştiren üreticilerden Abdullah Sancakçavuşu, bu yılki iklim şartlarının üretimi olumlu etkilediğini ifade ediyor.

VERİM ARTIYOR

Sancakçavuşu, “Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek. Dönüm başına ortalama 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor” diyor. Edirne’de hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Ancak uzmanlar, üreticilere hasat sırasında dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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