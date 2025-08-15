Edirne’de 245 Kilo Esrar Ele Geçirildi

KAPIKULE SINIR KAPISI’NDAN YURDA GİRİŞTE ESRAR YAKALANDI

Edirne’den Bulgaristan’a ulaşan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan kamyon ve TIR’da narkotik köpeği ‘Füge’ ile yapılan detaylı aramada 245 kilo 932 gram esrar elde edildi, bu olay sonucunda 2 kişi tutuklandı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yurda giriş yapmak isteyen bir ‘şeytan dorse’ tipi aracı, şüphe üzerine X-Ray taramasına yönlendirdi.

YENİDİNLİKTEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ HAREKETLER

Mobilya taşıyan aracın yoğunluk tespit edilen bölgesinde, narkotik köpeği ‘Füge’nin mobilyalardaki tepkisinin ardından, masa ve masa ayaklarının doğal boşluklarının kapatıldığı ve vidalarla sabitlendiği gizli bölmede 51 pakette toplam 80 kilo 620 gram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı.

BAŞKA BİR TIR’DA DA ESRAR YAKALANDI

Kapıkule’ye gelen bir başka TIR da şüphe üzerine X-Ray taramasına tabi tutuldu. Kapalı Devre Kamera Sistemi üzerinden yapılan izleme sırasında, şüpheli hareketler sergileyen TIR şoförü, aracını gümrüklü sahada terk ederek yaya olarak yurtdışına kaçmaya çalıştı. Ancak yakalandı. Bu TIR’da ‘Füge’ ile gerçekleştirilen aramada, 64 pakette toplam 165 kilo 312 gram esrar ele geçirildi. Kapıkule’de yapılan operasyon sonucunda 2 araçtan elde edilen toplam 245 kilo 932 gram esrar ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.