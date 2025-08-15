Haberler

Edirne’de 245 Kilo Esrar Yakalandı

ESRAR OPERASYONLARIYLA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 245 kilo 932 gram esrar yakalandı. Bu operasyonlar sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve şüpheler üzerine Kapıkule Gümrük Sahası’nda iki başarılı operasyon düzenledi.

İLK OPERASYONDA ELEYİM KAYNAĞI BULUNDU

İlk operasyonda, ‘şeytan dorse’ olarak adlandırılan (ön kısmı kamyon, arka kısmı dorse) bir araç X-Ray taramasına tabi tutuldu. Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye Narkotik Dedektör Köpeği ‘Füge’ ile arama yapıldı. Köpeğin mobilya cinsi eşyaya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, masa ve ayaklarının iç kısımlarının tahta ile kapatıldığı belirlendi. Vidaların sökülmesiyle yapılan detaylı aramada toplam 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Bu olayla ilişkili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule’deki diğer operasyonda ise Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan bir tır, X-Ray taramasına alındı. Şoförün tırı gümrüklü sahada bırakarak yurtdışına kaçma girişimi şüphe uyandırdı. CCTV kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli hareketler sonrası, dorse etrafındaki güvenlik halatının kesilip yapıştırıldığı belirlendi. Güvenlik mührü açıldıktan sonra yapılan aramada, yükün kalan kısmındaki kolilerde şeffaf poşetlere sarılı 64 pakette toplam 165 kilo 312 gram esrar bulundu. Burada da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına karşı kararlı mücadelelerini sürdürdüklerini bildiriyor.

