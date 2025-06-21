Edirne’de 4 Araçla Kaza, 1 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında 4 araç yer aldı ve bir kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi’nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Gece saatlerinde yaşanan kazada, E.Ö. yönetimindeki 34 DZB 044 plakalı cip, E.B. tarafından kullanılan 22 BF 047 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevresindeki ticari bir araç ile diğer bir otomobile çarptı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.B.C.’yi kontrol etti ve hafif yaralandığını belirledi. Yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi ve bu olayla ilgili inceleme devam ediyor.