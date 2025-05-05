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Edirne’De 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne’de Uyuşturucu Denetimleri

Edirne’de gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde yaptıkları denetimlerde, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.

Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Zanlıların gerçekleştirilen üst aramalarında, toplamda 35 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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