Edirne’de 4 Şüpheli Tutuklandı, 6 Kadın Kurtarıldı

FUHŞA DARBE OPERASYONU

Edirne’de bir fuhuş operasyonu gerçekleştirilirken, 4 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 4’ü tutuklandı. Aynı operasyonda, fuhuşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığına dair aldıkları bilgiler doğrultusunda harekete geçti.

MAĞDUR KADINLAR KURTARILDI

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 6 kadını kurtararak, zührevi hastalıkların yayılmasının önüne geçmeyi sağladı. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu süreçle birlikte, Edirne’deki fuhuşa yönelik önemli bir adım atılmış oldu.