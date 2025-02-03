Edirne’de 40 Yıldır Futbol Geleneği

HER PAZAR FUTBOL MAÇI YAPIYORLAR

Edirne’de 20 kişilik bir arkadaş grubu, 40 yıldır her pazar günü bir araya gelerek futbol maçı yapıyor. Grubun en yaşlı üyesi, Bağ-Kur emeklisi Tacettin Demirtaş (75), spor yapmaya 12 yaşında başladığını ifade ediyor. Demirtaş, “Futbol benim için yaşam tarzı. Futbol oynarsanız, içkiniz, sigaranız yoksa belli yaştan sonra bunlar size artı olarak geri dönüyor. Sigara içen gençleri görünce üzülüyorum, bir nefes bile çok önemli diyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım bizi örnek alırlar” diyor. Edirne’de gençliğinde amatör olarak futbolla ilgilenen Kıbrıs Gazisi İbrahim Aksal (72) ve çeşitli mesleklerden arkadaşları, 40 yıl önce bu grup ile maç yapmak için bir araya geldi. Yaşları 45 ile 75 arasında değişen grup, her hafta pazar günü sabah 09.00’da toplanarak 1 saatlik maç yaparak form tutmaya devam ediyor.

SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYORLAR

PTT’den emekli İbrahim Aksal, 15 yaşından beri amatör olarak futbolla ilgilendiğini belirtiyor. Aksal, “40 senedir burada top oynuyoruz arkadaşlarla. Futbolu amatör olarak bıraktıktan sonra bunu devam ettirelim istedik. Daha ziyade spor yapıyoruz, gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Kendi sağlığımız için yapıyoruz her şeyden önce. Her hafta 20 kişi bu şekilde toplanıyoruz burada” diyor. Kıbrıs gazisi olan Aksal, askerlikte bile futbola devam ettiğini belirterek, “Emekli olduktan sonra da bu ilgimi devam ettiriyorum” şeklinde konuşuyor.

GENÇLERE SPOR TAVSİYESİ

Aksal, gençlere spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Ben bu etkinliğin başından beri burada olduğum için, kişiler hep değişti ama ben hep burada kaldım. En güzel yönü de şu, futbol insanları kaynaştırıyor. Yeni arkadaşlar tanıyoruz. Hiç daha önce karşılaşmadığımız insanlarla burada tanıştık. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur, yaşın hiç önemi yok. Kendine iyi bakarsan, uykuna dikkat edersen, yediğine içtiğine dikkat edersen zinde kalırsın. Ben de vücudum el verdiğince buna devam edeceğim” diye ekliyor.

YAŞAM TARZI OLARAK FUTBOL

Bağ-Kur emeklisi Tacettin Demirtaş, futbolun kendisi için yaşam tarzı olduğunu aktararak, “Amatör olarak 1962’den beri futbol oynuyorum. Futbol benim için yaşam tarzı. Futbol oynarsanız, içkiniz, sigaranız yoksa belli yaştan sonra bunlar size artı olarak geri dönüyor. Sigara içen gençleri görünce üzülüyorum, bir nefes bile çok önemli diyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım bizi örnek alırlar. İnsan hissettiği yaştadır, ben 75 yaşında hissetmiyorum hiç” diyor. (DHA)