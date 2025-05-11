Haberler

Edirne’de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Edirne’de, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucuyla ilişkili olan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hem kent merkezi hem de Keşan ilçesi içerisinde yaptıkları denetimlerde, durumlarından şüphelendikleri 5 kişiyi durdurdu.

YAKALANAN MALZEMELER

Yapılan üst aramalarda, toplamda 36 gram sentetik uyuşturucu, 7 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vali H. Aksoy, Anneliğin Kıymetini Vurguladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü'nde anneliğin önemi üzerine konuşarak, annelerin sevgisinin ve fedakarlıklarının yeri doldurulamaz olduğunu belirtti.
Haberler

Somon Hasadı Başladı, İhracat Artıyor

Doğu Karadeniz'de başlayan somon hasadı, 1 Temmuz'a kadar devam edecek. İhracatın 500 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.