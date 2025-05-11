Edirne’de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Edirne’de, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucuyla ilişkili olan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hem kent merkezi hem de Keşan ilçesi içerisinde yaptıkları denetimlerde, durumlarından şüphelendikleri 5 kişiyi durdurdu.

YAKALANAN MALZEMELER

Yapılan üst aramalarda, toplamda 36 gram sentetik uyuşturucu, 7 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.