EDİRNE’NİN FİLOZOF HURDACISI YENİDEN SINAVA GİRİYOR

Edirne’de 81 yaşındaki Şevki Kılıç, “filozof hurdacısı” olarak tanınıyor. İki üniversite mezunu olan Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini kontrol etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girecek. Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerini bitirdi. Çeşitli sebeplerle yıllar içerisinde 4 üniversitede kazandığı bölümlere devam etmedi. Kılıç, kente “filozof hurdacısı” ve “bilge dede” olarak anılıyor ve 42 yılda 8. kez üniversite sınavına katılıyor. Kılıç, 21 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanıyor.

EĞİTİMİN YAŞI YOKTUR

Kılıç, AA muhabirine verdiği röportajda eğitimin kendisi için tutku olduğunu belirtti. “Okumanın yaşının olmadığını” ifade eden Kılıç, asıl hedefinin “tavşan atlet” olarak öğrencilere örnek olmak olduğunu dile getirdi. Sınav için heyecanlı olduğunu belirten Kılıç, “ÖSYM Başkanının söylediği gibi sınava 81 yaşında girecek öğrenci benim. Öğrendiğim kadarıyla 15 yaşında liseyi bitirip sınava girecek bir genç varmış onu da tebrik ediyorum.” dedi.

SINAVLA İLGİLİ HEDEFLERİ

Kılıç, YKS’den elde edeceği puanla tercih yapmayı düşünmediğini aktardı. Sınavlara katılma amacını, bilgilerini ölçmek ve gençlere örnek olma olarak tanımladı. “Esas gayem hem bilgilerimi güncel tutmak hem de gençlere örnek olmaktır,” diyen Kılıç, boş zamanlarında 1880’li yılların gazetelerinden Osmanlıca çeviri yaptığını ve bir kitap hazırladığını açıkladı. İlk kitabı ise 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başındaki Edirne’de günlük haberlerden derlemeler içerecek. Kılıç, “Yakında basılacak kitabım,” dedi.

ÜNİVERSİTE SINAVINA DEVAM EDİYOR

Kılıç, sağlıklı olduğu sürece üniversite sınavlarına girmeye devam edeceğini belirtti. Her bireyin üniversite eğitimi alması gerektiğine inandığını ifade eden Kılıç, “Geçen yıl da torunumla üniversite sınavına girmiştim. İnsanlar beni üniversite sınavına girerken gördüklerinde önceleri şaşırdılar. ‘Bu yaştan sonra kazanamazsın’ dediler. Ama 66 yıl önce Edirne Lisesi’nde öğrendiğim bilgileri bugüne kadar muhafaza ettim. Yoksa 60 yıl sonra eşit ağırlıktan arkeoloji bölümünü kazanmam mümkün değildi,” sözleriyle düşüncelerini aktardı.