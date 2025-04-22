Edirne’de 9 Bin 400 Öğrenci Spor Yapıyor

EDİRNE VALİSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Edirne Valisi Yunus Sezer, 9 bin 400 öğrencinin “Okuldan Spor’a” ve “Mahalle Ligi” projeleri çerçevesinde spor yaptığını belirtti. Sezer, “Sporlarını 9 branşta yapıyorlar, tekrar eve bırakıyoruz. Amacımız çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri” ifadelerinde bulundu.

MAHALLE LİGİ FİNAL MÜSABAKASI

Mahalle Ligi Projesi kapsamında, Şükrüpaşa Atletizm Sahasında Gazi Osman Paşa Ortaokulu ile Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu arasında futbol final müsabakası gerçekleştirildi. Final karşılaşması sonucu Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu’nu 2-1 mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Final maçını izleyen Vali Sezer, sporculara madalyalarını takdim etti.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Sezer, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Yaklaşık iki yıldır, başta dezavantajlı mahallelerimiz olmak üzere ‘Okuldan Spor’a ve ‘Mahalle Ligi’ projesini yürütüyoruz. Hem il merkezimizde hem bütün ilçelerimizde devam ediyor. 9 bin 400 çocuğumuzu evlerinden spor sahalarına getirip forma ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sporlarını 9 branşta yapıyorlar, tekrar eve bırakıyoruz. Amacımız çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve yetenekleri doğrultusunda da bazıları sporda, bazıları salon sporlarında kendilerini nerede yetenekli görüyorlarsa orada spor yapmaları.”