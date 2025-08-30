Haberler

Edirne’de Adam İntihar Etti, Polis İncelemeye Başladı

HÜZÜN VEREN OLAY

Edirne’de, sinirlenerek intihar eden 75 yaşındaki R.T, anlamsız bir şekilde yaşamına son verdi. Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan R.T, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinin önüne çıkarak, sokakta herkesin gözü önünde silahla kendine ateş etti.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALELER

Başından ağır yaralanan R.T, hemen olay yerine ulaşan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen R.T, hayatını kaybetti.

POLİSİN İNCELEMESİ

Olayla ilgili polis, ayrıntılı bir inceleme başlattı. Bu trajik olay, çevredeki vatandaşlar üzerinde derin bir üzüntü bıraktı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Haberler

Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.