Edirne’de Adam İntihar Etti, Polis İncelemeye Başladı

HÜZÜN VEREN OLAY

Edirne’de, sinirlenerek intihar eden 75 yaşındaki R.T, anlamsız bir şekilde yaşamına son verdi. Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan R.T, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinin önüne çıkarak, sokakta herkesin gözü önünde silahla kendine ateş etti.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALELER

Başından ağır yaralanan R.T, hemen olay yerine ulaşan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen R.T, hayatını kaybetti.

POLİSİN İNCELEMESİ

Olayla ilgili polis, ayrıntılı bir inceleme başlattı. Bu trajik olay, çevredeki vatandaşlar üzerinde derin bir üzüntü bıraktı.