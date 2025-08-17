Edirne’de Afet Farkındalığı Programı Düzenlendi

EDİRNE’DE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Edirne’de Marmara Depremi’nin 26. yılı kapsamında bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yerel yönetimler olarak görev bilincinin farkında olduklarını ifade etti. Bu bağlamda “Dirençli Kentler” projesi çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Akın, “Afet İşleri Müdürlüğü ekibimizi ve ekipmanlarımızı güçlendirdik. Çünkü afetlerin önüne geçmek çoğu zaman mümkün olmasa da afetlere hazırlıklı olmak bizim elimizde.” şeklinde konuştu. Akın, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, AFAD’ın, ilgili kurumların ve vatandaşların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Akın, İstanbul’da meydana gelebilecek bir depremin Edirne üzerindeki sorumluluğu artırdığını belirtti. “Yardımların toplanması ve koordinasyonu açısından Edirne Belediyesi olarak sivil toplum örgütleriyle imzaladığımız bu protokoller sadece kağıt üzerinde değil gerçek işbirliklerini yansıtan protokollerdir.” diyen Akın, ayrıca Kocasinan Mahallesi EFOD Sokak’ta yer alan yeşil alanın “afet ve acil durum toplanma alanı” olarak ilan edildiğini ve tabelasının asıldığını aktardı.

PROTOKOL İMZALANDI

Afet durumlarında faydalanılan araç ve gereçlerin sergilendiği programda, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Edirne Şubesi arasında belediye ile iki ayrı protokol imzalandı. Bu işbirlikleri, Edirne’nin afetlere hazırlık konusundaki kararlılığını ve dayanışmasını pekiştiriyor.