Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

DEVRİLEN AĞACIN NEDENİ

Edirne’de, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç devrildi. Olay, yol kenarındaki ağacın köklerinin zayıflaması ve bağlarının kopması sonucu gerçekleşti. Devrilen ağaç, seyir halindeki bir toplu taşıma aracının üzerine düştü. Neyse ki, araçta yolcu bulunmaması olası bir kazayı önledi.

Ayrıca, devrilen ağaç park halindeki bir otomobile de zarar verdi ve bu araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından Atatürk Bulvarı’nın Kapıkule istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Uzmanlar, ağacın bakımının zamanında yapılmaması ve köklerinin zayıflığı nedeniyle bu durumun meydana geldiğini değerlendiriyor.

ÖNEMLİ

Antalya’da Tartışmada Ateş Açıldı

Antalya'daki bir pastanede, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile çalışanı ve bir arkadaşının arasında çıkan silahlı çatışmada, yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak yaşamlarını yitirdi. Üre, daha sonra intihar etti.
İnegöl Tekstil Fabrikasında İşçi Yaralandı

İnegöl'deki bir tekstil fabrikasında asidin sıçraması sonucu yaralanan işçi, 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili polis inceleme başlatıldı.

