Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

DEVRİLEN AĞACIN NEDENİ

Edirne’de, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç devrildi. Olay, yol kenarındaki ağacın köklerinin zayıflaması ve bağlarının kopması sonucu gerçekleşti. Devrilen ağaç, seyir halindeki bir toplu taşıma aracının üzerine düştü. Neyse ki, araçta yolcu bulunmaması olası bir kazayı önledi.

Ayrıca, devrilen ağaç park halindeki bir otomobile de zarar verdi ve bu araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından Atatürk Bulvarı’nın Kapıkule istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Uzmanlar, ağacın bakımının zamanında yapılmaması ve köklerinin zayıflığı nedeniyle bu durumun meydana geldiğini değerlendiriyor.