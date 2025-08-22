Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

OTOMOBİL VE MİNİBÜS HASAR GÖRDÜ

Edirne’de bir ağaç, yolda devrilerek iki aracın zarar görmesine neden oldu. Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir ağaç, kaldırımdan koparak yola düştü. Devrilme esnasında ağacın dalları, park halindeki bir otomobilin ve seyir halindeki bir minibüsün üzerine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, hemen olay yerine polis ve belediye ekiplerini çağırdı. Bütün önlemler alındıktan sonra, belediye ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalarını başlattı. Bu süreçte trafikte bir süre aksama yaşandı. Devrilen ağacın neden olduğu düşme sonucu otomobil ve minibüste maddi hasar meydana geldi.

