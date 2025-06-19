Edirne’de Aileler Yarıştı.

ETKİNLİKTE AİLELER YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Edirne’de gerçekleştirilen ‘2025 Aile Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemek yarışması, lise öğrencileri ve ailelerini bir araya getirdi. Katılımcılar, yöreye özgü lezzetler olan ‘Kandilli mantı’, ‘mamzana’ ve ‘keşkül’ yemeklerini yaparak, dereceye girmeye çalıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen yarışmaya 9. sınıf öğrencileri aileleriyle birlikte katıldı ve toplamda 6 takım oluşturarak mücadele etti.

JÜRİ ÜYELERİNDEN DESTEK VE YORUMLAR

Yarışmaya katılanlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı. Yarışmada jüri üyeliği yapan şefler Hasan Çetin, Sedat Kocadoğan ve İsmail Ergin, katılımcıların yemeklerini değerlendirdi. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç, yapılan etkinlikte aile bütünlüğünü pekiştirme amacı güttüklerini belirtirken, Türk geleneklerinde ailenin önemine değindi. “Yeni yüzyılda yoğun iş temposu nedeniyle ailelerin bir arada olması zorlaşıyor. Farkındalık oluşturmak adına anne, baba ve çocukların birlikteliğini sağlayan etkinlikler düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

FAST FOOD’A KARŞI TÜRK MUTFAĞINA VURGU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Türk kültüründe sofra ve yemek paylaşımının önemini dile getirerek, “2025 yılı, ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi. Bu nedenle aileleri bir arada tutacak etkinlikler düzenliyoruz” dedi. Şef Chetin, Türk mutfağının fast food’a karşı gerilediğini belirterek bu tür etkinliklerin Türk mutfağını yüceltme konusunda önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

SOFRA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Etkinlikte, şef İsmail Ergin de ailelerin aralarındaki iletişime dikkat çekerek, “Bir aile için en önemli şey iletişimdir. Bugün sofralarda bile bir araya gelemiyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlenmesi çok değerli” dedi. Yemek yapım sürecinin ardından jüriler, ailelerin yaptığı yemekleri değerlendirdi. Yarışmada Değirmenci ailesi, 100 üzerinden 93,4 puanla birinci olarak ödüllendirildi. Puanlama sonrasında yarışmacılara katılım belgeleri ve hediyeler verildi.