Edirne’de Alkol, 5 Araç Hasar Gördü

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Edirne’de alkol etkisi altındaki bir otomobil sürücüsünün 5 araca çarpması sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Kem Hacı Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 34 CDS 385 plakalı otomobil, seyrederken sokak üzerindeki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 1 motosiklet, 4 otomobil ve 1 kamyonette büyük hasar oluştu. Y.K’nın otomobilinde bulunan bir yolcu yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı H.I., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan polis kontrolünde sürücü Y.K.’nın 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 237 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, yaralı yolcunun da alkol tükettiği ortaya çıktı.

MAĞDURLAR VE POLİS İNCELEMELERİ

Kazadan dolayı mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.